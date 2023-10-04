Печерянин прострелил ногу мужчине, требуя вернуть долг

10:59, 04 октября 2023, ПАИ

Житель Печорского района прострелил ногу мужчине с требованиями вернуть долг. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Неизвестный, зная о правовых способах возврата долга, неоднократно высказывал требования должнику о возврате денег в размере 20 тысяч рублей. Не получив их, печерянин выстрелил мужчине в левую ногу.

Следственный отдел МО МВД России «Печорский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.