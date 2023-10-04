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Общество

Псковичи могут принять участие в вебинарах о едином налоговом счёте

Принять участие в информационно-обучающих вебинарах и семинарах от УФНС России по Псковской области приглашают псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления.

Так, 5 октября состоится онлайн-вебинар по теме «ЕНС. Основные изменения в 2023 году. Порядок учета и распределения платежей. Порядок распоряжения положительным сальдо». Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке

Во время онлайн-встречи сотрудники налоговой расскажут об основных изменениях в статью 45 Налогового кодекса, которые вступили в силу с 1 октября, о распределении платежей в едином налоговом счёте и о порядке распределения положительного сальдо путем зачета или возврата. Начало вебинара в 11:00.

Кроме того, 10 октября пройдут открытые уроки по вопросам ЕНС при использовании сервиса на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» во всех обособленных подразделениях. С информацией о месте проведения уроков и телефонах для записи на уроки можно ознакомиться на сайте ФНС России. Начало открытых уроков в 11:00.

Налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие вебинары и семинары для налогоплательщиков. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно по ссылке

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