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Общество

Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности в России

Министерство здравоохранения России ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, который вступит в силу с 1 сентября 2024 года, препараты внесут в перечень предметно-количественного учёта.

В июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что ведомство разработало проект приказа по контролю оборотов препаратов для аборта. Тогда же он призвал взять препараты для медикаментозного аборта под жесткий контроль.

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