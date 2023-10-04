Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности в России
Министерство здравоохранения России ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, который вступит в силу с 1 сентября 2024 года, препараты внесут в перечень предметно-количественного учёта.
В июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что ведомство разработало проект приказа по контролю оборотов препаратов для аборта. Тогда же он призвал взять препараты для медикаментозного аборта под жесткий контроль.
Комментарии: 0 Обсудить >>>