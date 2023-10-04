Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности в России

12:23, 04 октября 2023, ПАИ

Министерство здравоохранения России ужесточило оборот препаратов для прерывания беременности. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, который вступит в силу с 1 сентября 2024 года, препараты внесут в перечень предметно-количественного учёта.

В июле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что ведомство разработало проект приказа по контролю оборотов препаратов для аборта. Тогда же он призвал взять препараты для медикаментозного аборта под жесткий контроль.