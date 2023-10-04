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Общество

Удостоверения ветеранов боевых действий вручили четырём псковичам

Церемония вручения удостоверений ветеранов боевых действий четырём жителям Псковской области прошла на площадке регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества» сегодня, 4 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Удостоверения ветеранов боевых действий вручили четырём псковичам. Фото здесь и далее: ПАИ

К собравшимся обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«У нас есть счастливая возможность вручить удостоверения ветеранам боевых действий, которые позволят им пользоваться всеми правами, социальными льготами, которые на сегодняшний день установлены нашим федеральным законодательством. Российская Федерация принимает на себя обязательства по вашей поддержке, по вниманию к вашим семьям в благодарность за ваш воинский долг, за ваш труд, за всё, чтобы вы сделали для страны и для каждого из нас», – подчеркнула она.

В мероприятии участвовал также представитель управления по работе с регионами Центрального аппарата фонда «Защитники Отечества» Валерий Анисимов.

«Уважаемые герои, вам от всего фонда, от всех нас, от всех жителей области огромная благодарность за то, что вы сделали, что вы отдали всех себя. Многие, к сожалению, уже не смогли вернуться. Человеческое спасибо за то, что вы сделали. Со стороны государства все обязательства будут выполняться. Со стороны фонда – все социальные координаторы закреплены за каждой семьёй, за каждым человеком. Если необходима какая-то помощь, мы всегда готовы её оказать», – сказал он.

Валерий Анисимов также отметил необходимость работы по патриотическому воспитанию детей. Он попросил ветеранов провести беседы по патриотическому воспитанию с детьми и молодёжью.

После этого состоялось чаепитие, где ветераны и представители различных общественных организаций смогли пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

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