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Один класс закрыли в Великих Луках из-за гриппа и ОРВИ

Из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ в Великих Луках закрыт один класс. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на управление образования города.

Один класс закрыли в Великих Луках из-за гриппа и ОРВИ. Фото: ПАИ

Сейчас в школах снижается заболеваемость вирусными инфекциями, закрыт только один общеобразовательный класс.

Как отметили в управлении образования, незначительно повышается уровень заболеваемости в дошкольных учреждениях, но их работа продолжается в штатном режиме, закрытых групп нет. В детских садах постоянно измеряют температуру, проводится профилактика, проветривание помещений.

«Во всех образовательных учреждениях проводится вакцинация. Родители информируются через СМИ, кроме того, во всех учреждениях висят специальные информационные уголки, воспитатели регулярно проводят беседы с родителями. Если что, мы готовы к любым ситуациям, но надеемся, что все будет стабильно», – сообщила начальник управления образования администрации города Виктория Крюкова.

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Один класс закрыли в Великих Луках из-за гриппа и ОРВИ

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