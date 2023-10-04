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Общество

Семейный фестиваль «Головоломка» пройдёт в канун Дня отца в Псковской области

14 октября, в преддверии Дня отца, клуб молодых семей Псковской области проведёт фестиваль настольных игр «Головоломка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Семейный фестиваль пройдёт в формате соревнований по олимпийской системе. В ходе мероприятия запланированы два тематических этапа: первый этап – соревнования по настольным играм («Башня», «Крокодил», «Дабл» и сборка головоломок на скорость), второй этап – семейный квиз.

Мероприятие проводится для семей с детьми от шести лет (дети младшего возраста могут принять участие в качестве зрителей) и старше. Минимальное количество участников команды – три человека. Начало мероприятия – 15:00.

Регистрация на фестиваль доступна до 12 октября по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6512c3bcc769f16b6866a2d9/

Организатором мероприятия выступает клуб молодых семей Псковской области при поддержке АНО «ЦПКР «Приоритет», АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

В России День отца отмечается с 2021 года в третье воскресенье октября. В этом году он выпадает на 15 октября.

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