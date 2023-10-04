Борис Елкин: Расселение аварийного жилья в Пскове находится в активной фазе

16:16, 04 октября 2023, ПАИ

Расселение аварийного жилья в Пскове находится в активной фазе, заявил глава города Борис Елкин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Расселение аварийного жилья находится в активной фазе – больше сорока домов мы расселяем и в этом году планируем расселить. Сейчас на пересечении улиц Юности и Инженерной достраивается дом на 198 квартир. Вся программа расселения в Пскове до 1 января 2017 года будет завершена», – сказал Борис Елкин.

Кроме того, глава города рассказал, что поступают обращения от жителей дома № 8 на улице Пушкина. «Все документы подали, надеюсь, программа заработает в ближайшее время и мы сможем расселять жильцов из домов, которые признаны аварийными после января 2017 года. Помимо Пушкина, 8, в Пскове ещё четыре маленьких дома в аварийном состоянии. Основной упор в следующем году будет на расселение жильцов из дома на улице Пушкина», – заключил Борис Елкин.