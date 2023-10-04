Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учитель из Великих Лук – о конкурсе «Лучшая педагогическая династия»: Прежде всего это делается ради семьи

О своём участии во всероссийском конкурсе «Лучшая педагогическая династия» рассказала директор школы № 6 из Великих Лук Наталья Любавина. Об этом пишет портал Luki-News.

Фото: школа № 6 Великих Лук

Наталья Любавина стала финалистом в номинации «Из века в век» (для династий со стажем более 300 лет). Династия педагогов в её жизни насчитывает 20 человек, а общий стаж составляет 565 лет. На конкурс Наталья Любавина готовит выступление, в котором представит три поколения.

Великолукский преподаватель рассказала, что эта работа в первую очередь нужна для того, чтобы сохранить память о педагогической династии семьи, о своих родных и близких.

«Я это делаю для своей семьи. Благодаря этому конкурсу я собрала материалы, все отсканировала и оформила. Это невероятно огромный труд. Этот конкурс ускорил эту процедуру. Я мечтала заняться этим когда-то на пенсии, собрать фотографии, описание, пока эти люди живы, взять у них интервью, документы, ведь это всё уходит в небытие. Благодаря этому конкурсу я ускорила процесс сбора и обобщения, систематизации информации о тех людях, которые живы, и тех, которые ушли, но еще остались воспоминания о них. Делая каждую страничку, я понимаю, что я эту страничку отправлю человеку, который за этим стоит. Эту презентацию, видеоматериал я потом представлю своей семье. Прежде всего это делается ради семьи, ради моих родителей, бабушек и дедушек. Это знак благодарности моей семье. Это оказался невероятный труд, больше, чем я ожидала. Это очень объемная работа», – подчеркнула Наталья Любавина.

Добавим, что финал конкурса состоится в очном формате с 8 по 11 октября 2023 года в Уфе на базе Акмуллинского университета.

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках Года педагога и наставника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 октября 2023

Поэтический сборник «Святогорский соловей» передали в пушкиногорскую библиотеку 
04 октября 2023

В Дновском районе в этом году обновят более 19 км трассы
04 октября 2023

ПсковГУ и Псково-Печерская семинария подписали соглашение
04 октября 2023

Виртуальный тур на велосипеде представит Псковская область на выставке «Россия» в Москве
04 октября 2023

Псковские следователи помогли приюту для животных
04 октября 2023

Великолучане победили в двух номинациях военно-патриотической игры «Наша сила – в единстве!»
04 октября 2023

Два фонтана отремонтируют в Великих Луках
04 октября 2023

Учитель из Великих Лук – о конкурсе «Лучшая педагогическая династия»: Прежде всего это делается ради семьи

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...