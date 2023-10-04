Учитель из Великих Лук – о конкурсе «Лучшая педагогическая династия»: Прежде всего это делается ради семьи

17:10, 04 октября 2023, ПАИ

О своём участии во всероссийском конкурсе «Лучшая педагогическая династия» рассказала директор школы № 6 из Великих Лук Наталья Любавина. Об этом пишет портал Luki-News.

Наталья Любавина стала финалистом в номинации «Из века в век» (для династий со стажем более 300 лет). Династия педагогов в её жизни насчитывает 20 человек, а общий стаж составляет 565 лет. На конкурс Наталья Любавина готовит выступление, в котором представит три поколения.

Великолукский преподаватель рассказала, что эта работа в первую очередь нужна для того, чтобы сохранить память о педагогической династии семьи, о своих родных и близких.

«Я это делаю для своей семьи. Благодаря этому конкурсу я собрала материалы, все отсканировала и оформила. Это невероятно огромный труд. Этот конкурс ускорил эту процедуру. Я мечтала заняться этим когда-то на пенсии, собрать фотографии, описание, пока эти люди живы, взять у них интервью, документы, ведь это всё уходит в небытие. Благодаря этому конкурсу я ускорила процесс сбора и обобщения, систематизации информации о тех людях, которые живы, и тех, которые ушли, но еще остались воспоминания о них. Делая каждую страничку, я понимаю, что я эту страничку отправлю человеку, который за этим стоит. Эту презентацию, видеоматериал я потом представлю своей семье. Прежде всего это делается ради семьи, ради моих родителей, бабушек и дедушек. Это знак благодарности моей семье. Это оказался невероятный труд, больше, чем я ожидала. Это очень объемная работа», – подчеркнула Наталья Любавина.

Добавим, что финал конкурса состоится в очном формате с 8 по 11 октября 2023 года в Уфе на базе Акмуллинского университета.

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках Года педагога и наставника.