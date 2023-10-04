Великолукским студентам-медикам рассказали о перспективах работы в скорой помощи
Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков совместно с заместителем по лечебной части Самиром Аль-Араби, а также с и. о. заместителя главврача по кадрам Мариной Шаталовой рассказали о перспективах работы в скорой помощи. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В беседе участвовали студенты первого и четвёртого курсов Великолукского медицинского колледжа.
Медики рассказали студентам о целевом обучении, стипендиях, мерах поддержки новых сотрудников и дальнейших перспективах работы на станции скорой помощи.
По словам организаторов, часть студентов заинтересовались возможностью обучаться и работать в должности фельдшера скорой помощи.
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