Великолукским студентам-медикам рассказали о перспективах работы в скорой помощи

18:17, 04 октября 2023, ПАИ

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков совместно с заместителем по лечебной части Самиром Аль-Араби, а также с и. о. заместителя главврача по кадрам Мариной Шаталовой рассказали о перспективах работы в скорой помощи. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В беседе участвовали студенты первого и четвёртого курсов Великолукского медицинского колледжа.

Медики рассказали студентам о целевом обучении, стипендиях, мерах поддержки новых сотрудников и дальнейших перспективах работы на станции скорой помощи.

По словам организаторов, часть студентов заинтересовались возможностью обучаться и работать в должности фельдшера скорой помощи.