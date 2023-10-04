Журналистка «Первого Псковского» заняла третье место в бизнес-акселераторе Lady007

20:52, 04 октября 2023, ПАИ

Журналистка «Первого Псковского» Дарья Владимирова заняла третье место в федеральном бизнес-акселераторе Lady007, сообщает корреспондент ПАИ.

Напомним, что финал девятого потока бизнес-акселератора Lady007 для предпринимательниц Псковской области от Ассоциации «Женщины бизнеса», проводимого при поддержке центра «Мой бизнес», прошёл в Пскове сегодня, 4 октября.

По итогам обучения, которое длилось два месяца, участницы разработали свои бизнес-проекты и презентовали их жюри.

Финалисток бизнес-акселератора отметили свидетельствами и памятными призами. Они также получили сопровождение для себя и своего бизнеса.

Больше новостей о мероприятии можно увидеть в специальном сюжете ПАИ.