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Экономика

Финал бизнес-акселератора Lady007 стартовал в Пскове

Финал девятого потока бизнес-акселератора Lady007 для предпринимательниц Псковской области от Ассоциации «Женщины бизнеса», проводимого при поддержке Центра «Мой бизнес», стартовал в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

Финал бизнес-акселератора Lady007 стартовал в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

По итогам обучения, которое длилось два месяца, участницы разработали свои бизнес-проекты и презентуют их жюри. Оценивать работы участников будет восемь членов жюри под председательством вице-губернатора Псковской области Нинель Салагаевой.

«С помощью знаний, полученных за время прохождения курса, участницы смогли проанализировать свой бизнес с разных сторон, узнали, как его развивать, обеспечивать стабильную финансовую отдачу», – сказала Нинель Салагаева.

Также будет торжественно объявлено об открытии регионального отделения Ассоциации «Женщины бизнеса», а те, кто вступил в региональное отделение, получат свои свидетельства о членстве в ассоциации.

Напомним, что проект стартовал 26 июля. За это время участницы прослушали 27 уроков, среди которых обязательные вебинары и факультативы. Прошло более 50 групповых сессий с наставниками, в том числе с приглашенными гостями, которые помогали разбирать сложные кейсы. В обучении принимали участие 13 наставников и 13 кураторов, 20 спикеров и 215 участниц, более 60 из которых участвовали в групповых сессиях.

Финалистки будут отмечены свидетельствами и памятными призами, получат сопровождение для себя и своего бизнеса.

«Мы гордимся нашим проектом и уверены, что сегодняшний финал будет искрометным», – подчеркнула Нинель Салагаева.

Организаторами мероприятия выступают общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса», а также правительство Псковской области.

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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