Программу оздоровления работников радиоэлектронной промышленности разработают в Псковской области

22:23, 04 октября 2023, ПАИ

Создание профсоюзных отделений во всех образовательных учреждениях области – такую задачу поставила Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ. Об этом сообщила руководитель отраслевого профсоюза Наталья Горбачёва на пресс-конференции 4 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Цель у нас одна – помочь работодателям. По опыту мы знаем: если в коллективе возникают какие-то проблемы, их можно успешно решить на договорной основе», – отметила Наталья Горбачёва.

Она также особое внимание обратила на необходимость повышения оплаты труда работников образования и дефицит кадров. О таких же проблемах сообщили руководители других отраслевых профсоюзов, кроме того, отметили важность расширения профсоюзных программ отдыха и оздоровления для работников бюджетной сферы.

Председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Людмила Зеркаль предложила со следующего года создать программу оздоровления и для сотрудников радиоэлектронной промышленности.

«Это особенно необходимо сейчас для работников предприятий, входящих в состав оборонно-промышленного комплекса. Они вынуждены трудиться в две-три смены, сверхурочно, в том числе и в выходные дни, в связи с крупными государственными оборонными заказами и дефицитом квалифицированных кадров», – отметила Людмила Зеркаль.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поддержал предложение и заверил, что такая программа будет разработана.

В ходе встречи участники также особо подчеркнули, что соглашения о социальном партнёрстве были заключены во всех муниципальных образованиях Псковской области, за исключением только двух – Пустошкинского и Новоржевского районов.

В завершение пресс-конференции Игорь Иванов пригласил псковичей на благотворительный концерт в поддержку участников СВО, который состоится 6 октября в 15:00 в рамках Всероссийской профсоюзной акции, приуроченной к Всемирному дню действий «За достойный труд!».