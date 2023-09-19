Всероссийская акция профсоюзов пройдёт в Псковской области 7 октября

18:41, 19 сентября 2023, ПАИ

Вопрос проведения Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд!» 7 октября обсудили на заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области. Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов доложил о планируемых мероприятиях в этот день. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«7 сентября 2023 года президиум Псковского облсовпрофа поддержал решение исполкома ФНПР о проведении акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» и принял соответствующее постановление», – сообщил лидер профсоюзного движения региона.

С 25 по 29 сентября пройдут собрания в трудовых коллективах с единой повесткой – «Коллективный договор в организации – основа взаимоотношений между работниками и работодателем». Председатели первичных профорганизаций и областных организаций отраслевых профсоюзов проведут интернет-акцию на сайте ФНПР.

Кроме того, Псковский облсовпроф выступит с предложением о проведении с 2 по 6 октября расширенного заседания областной трёхсторонней комиссии по теме «Об исполнении регионального трёхстороннего соглашения, программ социального развития Псковской области» с участием профактива, представителей региональных органов власти и работодателей, а также проведёт обучающий семинар по теме социального партнёрства.

«Запланированные мероприятия будут разбиты на два больших блока, а итогом двухнедельной акции станет благотворительный концерт «Всё для фронта! Все для Победы!», – отметил Игорь Иванов.

В облсовпрофе также добавили, что по решению исполкома ФНПР необходимо провести совместную пресс-конференцию председателя Псковского облсовпрофа и представителя органа исполнительной власти области по результатам, достигнутым в ходе реализации социального партнёрства в регионе.