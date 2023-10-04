Более 600 млн рублей потратили псковичи на видеоигры с начала года

22:39, 04 октября 2023, ПАИ

604 млн рублей потратили на видеоигры жители Псковской области с начала 2023 года. Об этом ПАИ сообщили аналитики онлайн-школы в сфере геймдева XYZ School, которые провели опрос геймеров со всей России и анализ состояния рынка.

Согласно данным аналитиков, к концу этого года объём трат составит 748 млн рублей.

Самыми популярными играми являются Atomic Heart, Hogwarts Legacy и Baldur’s Gate 3.

В исследовании также удалось установить структуру рынка относительно метода покупок. Так, 34 % геймеров комбинируют покупки игр через официальные каналы и посредников. 39 % покупают игры только через официальные каналы, а 9 % – только у посредников.

18 % респондентов вообще не покупают игры и используют пиратские версии. Это происходит из-за того, что многие иностранные компании запретили российским геймерам совершать покупки в их интернет-магазинах.