ФОТОРЕПОРТАЖ. Встреча Веры Емельяновой с одарёнными детьми Псковской области

Встреча первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой и одарённых детей Псковской области – участников XXII молодёжных Дельфийских игр России и II Международного детского культурного форума состоялась в Городском культурном центре в Пскове сегодня, 4 октября.

Об этом – в нашем фоторепортаже.

На встрече дети продемонстрировали своё мастерство в народном, академическом и эстрадном пении, художественном чтении, игре на саксофоне, изобразительном искусстве, художественных ремёслах и цирковом искусстве.