Вера Емельянова встретилась с одарёнными детьми Псковской области

18:38, 04 октября 2023, ПАИ

Встреча первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой и одарённых детей Псковской области – участников XXII молодёжных Дельфийских игр России и II Международного детского культурного форума состоялась в Городском культурном центре в Пскове сегодня, 4 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

В этом году при поддержке комитета по культуре Псковской области в играх приняли участие 15 юных талантов: дети продемонстрировали своё мастерство в народном, академическом и эстрадном пении, художественном чтении, игре на саксофоне, изобразительном искусстве, художественных ремёслах и цирковом искусстве.

В серьёзном профессиональном противостоянии в этом году практически все участники делегации удостоились сертификатов участников. Участник коллектива народного самодеятельного коллектива – студии циркового искусства «Псковский цирк» Егор Табунщиков завоевал спецприз – диплом за артистизм и мастерство исполнения в номинации «Цирковое искусство» в возрастной группе 10–15 лет за эквилибр на катушках «Чарли Чаплин».

Отметим, что Псковская область успешно принимает участие в молодёжных Дельфийских играх России с 2007 года.

Также на встрече присутствовала творческая делегация Псковской области, которая приняла участие во II Международном детском культурном форуме. Он проходил с 10 по 12 августа 2023 года в Москве на площадке Новой Третьяковской галереи. Участниками детского культурного форума стали ребята из 89 субъектов России, в том числе 50 представителей новых регионов России, а также делегации из 13 зарубежных стран. Организаторами мероприятия выступили Минкультуры России и ФГБУК «Росконцерт». Псковскую область представили 11 одарённых детей из Пскова и Великих Лук.

В рамках форума участники делегации посетили множество мастер-классов и лекций. В составе команд ребята также разрабатывали проекты, направленные на развитие культуры каждого региона.

Знаковым мероприятием форума стал формат с участием министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой – финал конкурса детских инициатив в сфере культуры и искусств. Анна Тимашова с проектом «Музейные маршруты глазами детей» стала победителем конкурса. В рамках проекта планируется создание школы юных экскурсоводов в Пскове и проведение экскурсий в формате «дети – детям».

Также в рамках форума прошёл литературный конкурс сказок. В конкурсе приняли участие юные писатели со всех уголков России. Юные писатели Псковской области направили на конкурс четыре сказки собственного сочинения.

«Ребята, мы получаем огромное удовольствие от встречи с вами, и огромная благодарность вам за ваш труд, который вы сегодня можете продемонстрировать на самом высоком уровне. Гордимся, любим, ценим и ждём от вас новых побед – это то, что мне хочется сказать вам сегодня от имени правительства Псковской области, от всех старших товарищей, которые находятся рядом с вами», – сказала Вера Емельянова.

Она отметила, что Дельфийские игры – это яркая встреча одарённых, талантливых, самых лучших ребят и псковская делегация выдающимся образом показала себя. Также она отметила, что культурный форум – это ещё одна страничка в истории и все участники форума входят в список ребят, которые отличились, завоевали к себе внимание, а самое главное – приобрели неоценимый опыт.

Ребята и руководители, присутствующие на встрече, поблагодарили правительство Псковской области за возможность участвовать в мероприятиях такого уровня. Они выразили надежду на участие в следующих годах.

Напомним, что в апреле этого года делегация Псковской области принимала участие в XXII молодёжных Дельфийских играх России, которые проводились в Саратове. Игры собрали в Саратове 2 516 человек из 80 российских субъектов.