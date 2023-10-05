ФОТОРЕПОРТАЖ. Награждение победителей регионального этапа и полуфиналистов премии «Мы вместе» в Пскове Фото: Андрей Степанов

Встреча с победителями регионального этапа и полуфиналистами премии «Мы вместе» прошла в Пскове сегодня, 4 октября. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил дипломы победителей 18 авторам и представителям проектов из разных районов области и Пскова.

Об этом – в нашем фоторепортаже.

Напомним, что премия «Мы вместе» – это продолжение одноимённой акции взаимопомощи и наследие Всероссийского конкурса «Доброволец России», который проводится в течение 10 лет. Премию вручает президент Владимир Путин.