Победителей регионального этапа и полуфиналистов премии «Мы вместе» наградили в Пскове

18:57, 04 октября 2023, ПАИ

Встреча с победителями регионального этапа и полуфиналистами премии «Мы вместе» прошла в Пскове сегодня, 4 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил участникам встречи дипломы победителей регионального этапа международной премии «#МыВместе». Всего дипломами наградили 18 авторов и представителей проектов из разных районов области и Пскова.

«Вы делаете большое дело и здесь помогаете и оказываете помощь военнослужащим. Нам, органам власти, легче работать, когда есть такая поддержка. Хочу отметить, что с каждым годом представителей волонтёрского движения становится всё больше. Ваши проекты ярче, заметней. Хочу пожелать удачи, победы. Важно, что вы в своей жизни находите силы, возможности, средства заниматься этой важной работой. Это помогает людям и сохраняет ваши большие, светлые сердца», – подчеркнул глава региона.

Проекты реализуются за счёт как собственных средств, так и грантовой поддержки. После награждения представители добровольческого движения провели презентацию своих проектов, представленных в рамках проведения конкурса.

Напомним, что премия «Мы вместе» – это продолжение одноимённой акции взаимопомощи и наследие Всероссийского конкурса «Доброволец России», проводящегося в России в течение 10 лет. Премию вручает президент России Владимир Путин.

Премия проходит с 18 февраля по 5 декабря и состоит из пяти этапов: заявочного, технической экспертизы, регионального, полуфинала и финала. Награждение победителей пройдёт на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве в декабре 2023 года. Региональный этап на территории Псковской области проходил в период с 4 июля по 21 июля. Участниками регионального этапа стали 59 жителей Псковской области, среди которых 18 человек определены победителями федеральной конкурсной комиссии.