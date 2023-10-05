Пскович убил сожительницу ударом ножа в голень

15:46, 05 октября 2023, ПАИ

58-летнего жителя Псковского района приговорили к семи годам колонии строгого режима за убийство сожительницы. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 25 июня 2023 года мужчина распивал спиртные напитки со своей знакомой. В ходе общения у них возник конфликт на бытовой почве, во время которого мужчина ударил сожительницу ножом в область левой голени, среди прочего задев, переднюю большеберцовую артерию. Женщина погибла на месте преступления от массивной кровопотери.

В ходе судебного заседания пскович признал полностью свою вину, раскаялся в содеянном и принёс потерпевшей стороне свои извинения. Псковский районный суд, вынося решение, учёл личность подсудимого, ряд смягчающих обстоятельств и факт совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения.