Дача сгорела в Невельском районе
Садовый дом с хозпостройками сгорел у жителей Санкт-Петербурга в Невельском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Пожар произошёл 4 октября в деревне Красный Посёлок Невельского района.
Во время эвакуации газовых баллонов до прибытия пожарных подразделений получил ожоги рук хозяин садового дома – житель Санкт-Петербурга.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке.
На месте работали пожарные подразделения, сотрудники полиции.
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