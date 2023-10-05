Дача сгорела в Невельском районе

10:50, 05 октября 2023, ПАИ

Садовый дом с хозпостройками сгорел у жителей Санкт-Петербурга в Невельском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»















Пожар произошёл 4 октября в деревне Красный Посёлок Невельского района.

Во время эвакуации газовых баллонов до прибытия пожарных подразделений получил ожоги рук хозяин садового дома – житель Санкт-Петербурга.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке.

На месте работали пожарные подразделения, сотрудники полиции.