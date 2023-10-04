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Политика

В Госдуму внесли законопроект об уточнении положений закона о выборах президента

Поправки в закон о выборах президента РФ внесены в Госдуму. Об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет ТАСС.

«Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима», – сказал парламентарий.

Он пояснил, что по действующему избирательному законодательству выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года, а окончательное решение о дате выборов будет принято Совфедом в декабре 2023 года.

Законопроект внесен председателями комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, а также группой депутатов и сенаторов.

По словам Крашенинникова, законопроект не предусматривает никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве, его положения повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме и о выборах депутатов Госдумы.

«Предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Так, ее могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей. Также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах», – пояснил глава думского комитета.

По его словам, закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме.

«Законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта РФ, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента РФ», – добавил он.

Крашенинников отметил, что законопроектом также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции (в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей).

«На заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора. Также законопроектом уточняются полномочия доверенных лиц кандидатов и закрепляется норма о том, что указанные полномочия прекращаются по истечении агитационного периода», – добавил парламентарий. 

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