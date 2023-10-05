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Общество

В Пскове подведены итоги бизнес-акселератора Lady007

Итоги образовательного бизнес-акселератора Lady007 подвели в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. 

Фото: организаторы

В рамках проекта были задействованы 215 участниц, 13 наставников и 13 кураторов, 20 спикеров. Проект стартовал 26 июля и продлился два месяца. За это время участницы прослушали 27 уроков, среди которых обязательные вебинары и факультативы. Прошло более 50 групповых сессий с наставниками, в том числе с приглашенными гостями, которые помогали разбирать сложные кейсы.

За время прохождения курса участницы смогли проанализировать свой бизнес с разных сторон, узнали, как его развивать и обеспечивать стабильную финансовую отдачу, разработали и защитили собственный бизнес-план.

Первое место заняла Анастасия Князькова из Великих Лук с проектом «Гостевой дом с доступной средой для маломобильных людей «Ласточкин сад». На втором месте – Анна Бердышева с проектом по выращиванию озимого чеснока «Чеснок Псковской области». Третьей стала журналистка телеканала «Первый Псковский» Дарья Владимирова со своим проектом по производству трендовых сумок-таблеток, а также товаров для дома из натуральных материалов под собственным брендом.

Организаторами мероприятия выступают общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса», а также правительство Псковской области.

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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