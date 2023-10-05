Создание рабочих мест для осуждённых обсудили в правительстве Псковской области

13:59, 05 октября 2023, ПАИ

Совещание по вопросам содействия трудовой занятости осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, состоялось в правительстве Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Результаты и перспективы работы по взаимодействию уголовно-исполнительной системы региона, органов исполнительной власти и местного самоуправления в части создания новых рабочих мест для осуждённых и развития производственного сектора исправительных учреждений были рассмотрены на совещании под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. В мероприятии также приняли участие руководители заинтересованных комитетов – исполнительных органов Псковской области.

Начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН России по Псковской области Вадим Вилавский довел до присутствующих краткую информацию о производственных возможностях подведомственных УФСИН учреждений. Он отметил, что в настоящее время активно ведется деятельность по увеличению количества лиц, привлеченных к труду, организации взаимодействия с органами государственной власти и представителями бизнес-сообщества по получению заказов.

Представитель УФСИН подчеркнул, что благодаря поддержке правительства Псковской области за последние несколько лет было приобретено промышленное оборудование, в том числе современные швейные машинки, что позволило добиться увеличения объема выпускаемой продукции для государственных и муниципальных нужд.

В ходе встречи стороны обсудили и проблемные моменты, возникающие в межведомственной сфере.

Итогом стала договоренность о ближайшем совместном выезде в одну из региональных исправительных колоний. Работа по трудоустройству осуждённых, находящихся в местах лишения свободы, будет продолжаться на постоянной основе.