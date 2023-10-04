Проблемы и успехи местного самоуправления обсудили депутаты Северо-Запада в Пскове

14:30, 05 октября 2023, ПАИ

В Пскове проходит заседание постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления. Обсудить связанные с развитием муниципалитетов вопросы собрались депутаты региональных парламентов девяти субъектов. Псковскую область в составе комитета представляют председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов и депутат Андрей Михайлов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Гостей от имени Собрания приветствовал вице-спикер Александр Братчиков. Заместитель председателя отметил, что депутатам предстоит рассмотреть вопросы, насущные для муниципальных образований всех субъектов Северо-Запада, обменяться локальным опытом их решения, и пожелал коллегам плодотворной работы.

Об особенностях территориальной организации местного самоуправления в Псковской области депутатам из соседних регионов рассказал Алексей Севастьянов, сделав акцент на развитии тосовского движения и преобразовании районов в муниципальные округа. Коллеги из соседних регионов поинтересовались, как сами псковичи оценивают первые результаты муниципальной реформы.

«Процесс начался только в этом году, сейчас 8 муниципальных образований изменили статус на округа. Я считаю, что всё проходит весьма удачно, мы хорошо вливаемся в новую систему», - поделился мнением Алексей Севастьянов.

Коллегу дополнил Александр Братчиков, обратив внимание на изменившуюся систему выбора руководителя муниципалитета. «Если раньше эта должность была больше политическая, то сейчас она становится хозяйственной. Фактически в округе будет менеджер, управляющий муниципалитетом. Я думаю, это должно дать положительный эффект», - отметил вице-спикер.

Псковский опыт по созданию ТОСов, ежегодно растущая бюджетная поддержка местных инициатив и активность жителей региона также заинтересовали соседей. В свою очередь депутаты из северо-западных субъектов рассказали о своих успешных практиках, в том числе об институте сельских старост, реализации национальных проектов на местном уровне и привлечении молодёжи к участию в патриотических проектах.

Кроме того, на заседании депутаты рассмотрели три законодательные инициативы. Парламентарии обратили внимание на необходимость создания нормативно-правовой базы для формирования и развития городских агломераций и предложили упростить процедуру досрочного прекращения полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований. Поддержку членов комитета также получил проект федерального закона, предусматривающий законодательное установление срока передачи Министерством обороны РФ земельных участков под объектами недвижимости, которые ранее были переданы муниципалитетам.