Депутаты городской Думы поздравили псковских педагогов с Днем учителя

16:40, 05 октября 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню учителя, состоялось в Пскове в четверг, 5 октября, в большом зале Городского культурного центра. В нем приняли участие преподаватели образовательных учреждений Пскова, официальные лица города и региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

От имени депутатов Псковской городской Думы участников мероприятия поздравил председатель ПГД Александр Гончаренко.

«Во все времена учитель – это не только профессия, но и высокое звание. И не случайно для каждого из нас слово это звучит как синоним старшего товарища, наставника и близкого человека», - подчеркнул он и вручил педагогам благодарственные письма председателя городской Думы.

Также в этот день присоединились к праздничным мероприятиям и другие депутаты ПГД, которые поздравили с днем учителя педагогов школ на своих избирательных округах.