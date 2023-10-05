Пьяный пскович прострелил своему знакомому пах из охотничьего ружья

17:27, 05 октября 2023, ПАИ

Житель Псковского района выстрелил в своего знакомого из охотничьего ружья во время пьяной ссоры. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

30 сентября в 23 часа нетрезвый пскович после словесного конфликта взял из сарая охотничье ружье, направился к дому знакомого и выстрелил ему в пах, после чего ушел с места происшествия.

Поскольку последнему была своевременно оказана медицинская помощь, псковичу не удалось довести преступный умысел до конца. На допросе мужчина признал вину лишь в части выстрела в потерпевшего, не согласившись с тем, что у него был умысел на убийство.

Псковский районный суд избрал жителю Псковского района, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.