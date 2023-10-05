Антинаркотический форум «Доброволье.60» пройдёт в Пушкинских Горах с 10 по 12 октября

19:31, 05 октября 2023, ПАИ

Молодёжный форум волонтёрского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60» состоится в Пушкинских Горах с 10 по 12 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В Псковской области мероприятие проходит уже в девятый раз. Оно традиционно будет направлено на развитие молодёжного волонтёрского антинаркотического движения, на формирование духовно-нравственных ценностей молодого поколения и повышение уровня образования действующих волонтёров на территории региона.

Участниками форума станут более 100 волонтёров из числа добровольцев антинаркотического движения Псковской области, Всероссийской патриотической акции «Снежный десант», а также добровольцев и специалистов из других муниципалитетов и регионов.

Организаторами форума выступают Псковская региональная общественная организация «Ресурсный центр гражданских инициатив», управление по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России при поддержке правительства Псковской области.