Два жителя Пустошкинского района напали на сотрудников полиции

20:10, 05 октября 2023, ПАИ

Двое жителей Пустошкинского района напали на стражей правопорядка, один полицейский госпитализирован, сообщили ПАИ в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, 5 октября двое местных жителей Пустошкинского района, используя в качестве оружия предметы бытового обихода, накинулись на двоих полицейских. Один из сотрудников полиции получил телесные повреждения и в настоящее время госпитализирован.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, устанавливают причины и мотивы нападения, а также иные обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Наказание за такое преступление – лишение свободы либо на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненно.