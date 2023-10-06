Молодежный форум «Доброволье.60» начнётся в Псковской области 10 октября

09:44, 06 октября 2023, ПАИ

Молодежный форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60» пройдет с 10 по 12 октября в Пушкинских Горах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие пройдет в Псковской области в девятый раз.

Участниками форума станут более 100 волонтеров из числа добровольцев антинаркотического движения Псковской области, всероссийской патриотической акции «Снежный десант», а также добровольцы и специалисты из других муниципалитетов и регионов.

Организаторами форума выступают псковская региональная общественная организация «Ресурсный центр гражданских инициатив», Управление по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России при поддержке правительства Псковской области.