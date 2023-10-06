Работник великолукского завода распорол плечо листом железа
Несчастный случай произошёл на производстве на великолукском заводе, который специализируется на изготовлении электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
49-летний работник на рабочем месте получил резаную рану правого плеча из-за листа железа.
В инспекции заверили, что подробности несчастного случая выясняются, проводится расследование.
Комментарии: 0 Обсудить >>>