Работник великолукского завода распорол плечо листом железа

09:49, 06 октября 2023, ПАИ

Несчастный случай произошёл на производстве на великолукском заводе, который специализируется на изготовлении электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

49-летний работник на рабочем месте получил резаную рану правого плеча из-за листа железа.

В инспекции заверили, что подробности несчастного случая выясняются, проводится расследование.