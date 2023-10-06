Прощание с травматологом Павлом Шпаком пройдёт в Пскове 7 октября
Прощание с заведующим травматолого-ортопедическим отделением Псковской детской областной клинической больницы Павлом Шпаком пройдёт в церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца 7 октября в 10:30. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Напомним, что Павел Шпак работал в сфере травматологии и хирургии с патологиями опорно-двигательного аппарата. С 2006 года возглавлял травматолого-ортопедическое отделение Псковской областной клинической больницы.
Стаж работы врача составил 44 года.
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