Прощание с травматологом Павлом Шпаком пройдёт в Пскове 7 октября

10:55, 06 октября 2023, ПАИ

Прощание с заведующим травматолого-ортопедическим отделением Псковской детской областной клинической больницы Павлом Шпаком пройдёт в церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца 7 октября в 10:30. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Напомним, что Павел Шпак работал в сфере травматологии и хирургии с патологиями опорно-двигательного аппарата. С 2006 года возглавлял травматолого-ортопедическое отделение Псковской областной клинической больницы.

Стаж работы врача составил 44 года.