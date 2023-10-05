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Общество

Скончался заведующий травматологическим отделением Псковской детской областной больницы Павел Шпак

Заведующий травматологическим отделением Псковской детской областной клинической больницы Павел Шпак умер сегодня, 5 октября. Он скончался в возрасте 67 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото: ПАИ

Павел Шпак работал в сфере травматологии и хирургии с патологиями опорно-двигательного аппарата. 

Он родился 9 мая 1956 года. Окончил Московский государственный медицинский институт имени Пирогова в 1979 году, а также окончил ординатуру в Ленинградском научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Г. И. Турнера. Кроме того, Павел Шпак имел высшую квалификационную категорию «Травматология и ортопедия».

Стаж работы врача - травматолога-ортопеда составил 44 года.

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