Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 50 деревьев высадили островичи в честь воссоединения новых регионов с Россией

Островичи приняли участие во Всероссийской акции «Аллея первых» в честь воссоединения новых регионов с Россией. Об этом сообщает районная газета «Островские вести».

  • Более 50 деревьев высадили островичи в честь воссоединения новых регионов с Россией
    Фото: Официальная страница Островского района в соцсети «Одноклассники»
  • Более 50 деревьев высадили островичи в честь воссоединения новых регионов с Россией
    Фото: Официальная страница Островского района в соцсети «Одноклассники»
  • Более 50 деревьев высадили островичи в честь воссоединения новых регионов с Россией
    Фото: Официальная страница Островского района в соцсети «Одноклассники»
  • Более 50 деревьев высадили островичи в честь воссоединения новых регионов с Россией
    Фото: Официальная страница Островского района в соцсети «Одноклассники»
  • Более 50 деревьев высадили островичи в честь воссоединения новых регионов с Россией
    Фото: Официальная страница Островского района в соцсети «Одноклассники»

Участниками акции стали более ста человек, среди них сотрудники администрации Островского района, работники ЖКХ, представители ветеранских организаций, представители муниципалитета регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества», учителя школ со своими воспитанниками начальных классов из детской общественной организации «Орлята» и их родители, молодёжь города, влившаяся в общероссийское общественно-государственное движение «Движение первых», советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, военнослужащие.

Около многоквартирных домов возле пруда было высажено более 50 деревьев, среди них саженцы клёна и дуба.

Напомним, что в Островском районе инициаторами реализации Всероссийской акции «Аллея первых» в честь воссоединения новых регионов с Россией были ребята из «Движения первых», которые 30 сентября на территории Дома детского творчества имени Клавдии Назаровой участвовали в закладке Аллеи первых.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 октября 2023

Сотрудников СОБР «Гепард» наградили в Пскове
06 октября 2023

Отопительный сезон стартовал в Пыталовском районе
06 октября 2023

Более 50 деревьев высадили островичи в честь воссоединения новых регионов с Россией
06 октября 2023

Заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра станет гостьей программы «Анамнез»
06 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Открытие окружного этапа премии Russian Event Awards в Пскове
06 октября 2023

Три крыши и два фасада многоквартирных домов капитально отремонтировали в Великих Луках
06 октября 2023

Профпробы для школьников начались в Псковской области
06 октября 2023

Детская театральная студия открылась в «Михайловском»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...