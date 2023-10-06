Более 50 деревьев высадили островичи в честь воссоединения новых регионов с Россией

12:58, 06 октября 2023, ПАИ

Островичи приняли участие во Всероссийской акции «Аллея первых» в честь воссоединения новых регионов с Россией. Об этом сообщает районная газета «Островские вести».



Фото: Официальная страница Островского района в соцсети «Одноклассники»



Фото: Официальная страница Островского района в соцсети «Одноклассники»



Фото: Официальная страница Островского района в соцсети «Одноклассники»



Фото: Официальная страница Островского района в соцсети «Одноклассники»



Фото: Официальная страница Островского района в соцсети «Одноклассники»









Участниками акции стали более ста человек, среди них сотрудники администрации Островского района, работники ЖКХ, представители ветеранских организаций, представители муниципалитета регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества», учителя школ со своими воспитанниками начальных классов из детской общественной организации «Орлята» и их родители, молодёжь города, влившаяся в общероссийское общественно-государственное движение «Движение первых», советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, военнослужащие.

Около многоквартирных домов возле пруда было высажено более 50 деревьев, среди них саженцы клёна и дуба.

Напомним, что в Островском районе инициаторами реализации Всероссийской акции «Аллея первых» в честь воссоединения новых регионов с Россией были ребята из «Движения первых», которые 30 сентября на территории Дома детского творчества имени Клавдии Назаровой участвовали в закладке Аллеи первых.