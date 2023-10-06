Заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра станет гостьей программы «Анамнез»

12:45, 06 октября 2023, ПАИ

Заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра, врач-гинеколог Ирина Цуканова станет гостьей программы «Анамнез». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 октября, в 14:00.

Зачем в России придумали День беременных (целых два раза в год)? Как День беременных пройдёт в Псковском перинатальном центре? Легко ли быть беременной? Почему Псковский перинатальный центр попал в топ-10 лучших роддомов России? Как «пробежать» девятимесячный марафон бодро и легко?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.