Псковский перинатальный центр вошёл в топ-10 лучших в России

21:55, 21 сентября 2023, ПАИ

Псковский клинический перинатальный центр вошёл в топ-10 лучших в России, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

На XVII Общероссийском конгрессе «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи были подведены итоги переклички перинатальных центров. Среди 55 учреждений-участников со всей России Псковский перинатальный центр занял седьмое место.

Это действительно очень высокая оценка работы сотрудников центра, потому что перекличка перинатальных центров на сегодняшний день имеет статус единственного в стране профессионального рейтинга учреждений родовспоможения. Она ежегодно проводится под эгидой Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС) и в профессиональном сообществе считается исключительно авторитетной.

Такая высокая оценка – результат труда сотрудников Псковского перинатального центра.