Псковская полиция по горячим следам задержала похитителя спортивного тренажёра
Наряд патрульно-постовой службы по горячим следам задержал псковича, подозреваемого в краже. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, днём 4 октября в одном из магазинов на улице Кузбасской Дивизии в Пскове молодой человек украл малогабаритный тренажёр для пресса, а также массажный и спортивный валики.
Этот спортивный инвентарь он сложил в пакет и вышел на улицу. Однако вскоре злоумышленника задержала охрана магазина.
Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы задержал псковича и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Задержанным оказался безработный, ранее неоднократно судимый за кражи 25-летний пскович.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
При обыске похищенное изъято. Проводится расследование.
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