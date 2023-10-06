Псковская полиция по горячим следам задержала похитителя спортивного тренажёра

14:55, 06 октября 2023, ПАИ

Наряд патрульно-постовой службы по горячим следам задержал псковича, подозреваемого в краже. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днём 4 октября в одном из магазинов на улице Кузбасской Дивизии в Пскове молодой человек украл малогабаритный тренажёр для пресса, а также массажный и спортивный валики.

Этот спортивный инвентарь он сложил в пакет и вышел на улицу. Однако вскоре злоумышленника задержала охрана магазина.

Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы задержал псковича и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанным оказался безработный, ранее неоднократно судимый за кражи 25-летний пскович.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

При обыске похищенное изъято. Проводится расследование.