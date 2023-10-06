Опубликован сентябрьский медиарейтинг политиков и общественников Псковской области

13:56, 06 октября 2023, ПАИ

Медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области за сентябрь 2023 года составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Первое место в региональном медиарейтинге занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Его медиаиндекс составляет 27 469,4. На второй строчке – глава Пскова Борис Елкин с медиаиндексом 6 066,1. Третье место занял председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов с медиаиндексом 4 597.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».