Опубликован сентябрьский медиарейтинг политиков и общественников Псковской области
Медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области за сентябрь 2023 года составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».
Первое место в региональном медиарейтинге занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Его медиаиндекс составляет 27 469,4. На второй строчке – глава Пскова Борис Елкин с медиаиндексом 6 066,1. Третье место занял председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов с медиаиндексом 4 597.
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
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