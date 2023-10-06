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Политика

Опубликован сентябрьский медиарейтинг политиков и общественников Псковской области

Медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области за сентябрь 2023 года составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Опубликован сентябрьский медиарейтинг политиков и общественников Псковской области. Фото: «Псковская правда»

Первое место в региональном медиарейтинге занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Его медиаиндекс составляет 27 469,4. На второй строчке – глава Пскова Борис Елкин с медиаиндексом 6 066,1. Третье место занял председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов с медиаиндексом 4 597.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

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