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Происшествия

Мотоциклист пострадал при столкновении с ВАЗом в Порхове

Столкновение автомобиля ВАЗ-2113 и мотоцикла «Альфа» произошло на повороте на проспекте Ленина в Порхове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Мотоциклист пострадал в столкновении с ВАЗом в Порхове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Мотоциклист пострадал в столкновении с ВАЗом в Порхове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Мотоциклист пострадал в столкновении с ВАЗом в Порхове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Мотоциклист пострадал в столкновении с ВАЗом в Порхове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Мотоциклист пострадал в столкновении с ВАЗом в Порхове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Мотоциклист пострадал в столкновении с ВАЗом в Порхове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Мотоциклист пострадал в столкновении с ВАЗом в Порхове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Мотоциклист пострадал в столкновении с ВАЗом в Порхове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Мотоциклист пострадал в столкновении с ВАЗом в Порхове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Мотоциклист пострадал в столкновении с ВАЗом в Порхове
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Он госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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