15 участков дорог планируют отремонтировать в Великих Луках до конца года

16:13, 06 октября 2023, ПАИ

15 участков дорог планируют отремонтировать в Великих Луках до конца года. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на администрацию города.

Так, в планах провести работы по приведению в порядок участков дорог от улицы Халтурина до конца хода по улице М. Кузьмина; от улицы Герцена до Коммунальной и от улицы Герцена до улицы Щорса по улице Заслонова; от улицы Сибирцева до улицы М. Жукова и от набережной А. Матросова до улицы Л. Чайкиной по улице Р. Люксембург; от улицы Нелидовской до улицы Гоголя по улице Гражданской; от улицы Герцена до улицы М. Кузьмина по улице Новоселенинской; от проспекта Октябрьского до улицы Пушкина по улице Первомайской; от улицы К. Либкнехта до проспекта Ленина по улице Пионерской; от улицы Виноградова до Стадионной по улице Сибирцева; от улицы С. Разина до улицы Я. Арно по улице Ухтомского; от улицы Ухтомского до улицы Манежной по улице Я. Арно.

Также планируется ремонт участка дороги на набережной Л. Шмидта от дома № 10 до ул. Л. Толстого, а также улиц Герцена и Нелидовской.

Кроме того, в социальных сетях великолучане жалуются на состояние тротуара на проспекте Ленина у дома № 37.

По словам главы администрации города Андрея Беляева, ремонт тротуаров на проспекте Ленина входит в проектно-сметную документацию по реконструкции проспекта Ленина. В настоящее время прорабатывается вопрос о выделении средств на реализацию данного проекта.