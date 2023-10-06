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Общество

Лучших педагогов чествовали в Опочецком районе

Торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные Дню учителя, прошли в Опочецком районном доме культуры сегодня, 6 августа. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

  • Лучших педагогов чествовали в Опочецком районе
    Фото: районная газета «Красный маяк»
  • Лучших педагогов чествовали в Опочецком районе
    Фото: районная газета «Красный маяк»
  • Лучших педагогов чествовали в Опочецком районе
    Фото: районная газета «Красный маяк»
  • Лучших педагогов чествовали в Опочецком районе
    Фото: районная газета «Красный маяк»
  • Лучших педагогов чествовали в Опочецком районе
    Фото: районная газета «Красный маяк»
  • Лучших педагогов чествовали в Опочецком районе
    Фото: районная газета «Красный маяк»

В зрительном зале собрались преподаватели городских и сельских школ, ветераны педагогического труда.

Поздравили педагогов с профессиональным праздником глава Опочецкого района Юрий Ильин и директор центра образования Светлана Дмитриева.

Для зрителей выступили также ансамбль гитаристов, хореографический ансамбль «Сборинки», хоровой коллектив «Ступени», воспитанники Детской школы искусств.

Особым гостем праздничного концерта стал педагог Идрицкой средней школы, победитель конкурса «Конфетка» на ТНТ, автор и исполнитель песен Роман Сталюков.

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