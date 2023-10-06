Почти шесть тысяч километров ЛЭП восстановили псковские энергетики после шторма

18:02, 06 октября 2023, ПАИ

5,8 тысячи километров ЛЭП восстановили псковские энергетики после прохождения циклона со штормовым ветром и ливнями. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Энергетики включили 377 линий электропередачи и 3,2 тысячи трансформаторных подстанций. Всего из-за непогоды без электроснабжения осталось 230 населённых пунктов Псковской области.

В восстановлении электроснабжения задействованы 82 бригады и 80 единиц высокопроходимой спецтехники. Специалисты компании будут работать до полной ликвидации последствий стихии.

«Ночью область накрыл циклон со штормовым ветром до 21 метра в секунду и ливнями. Энергетики незамедлительно приступили к ликвидации последствий стихии. Восстановительные работы осложняются тем, что подъезды к ЛЭП размыты водой, перекрыты завалами деревьев», – говорится в сообщении.

Филиал компании в регионе работает в особом режиме. Энергетики готовятся к ухудшению погоды.

Ранее псковичей предупредили об очередном усилении ветра сегодня вечером. Ожидаются порывы до 21 метра в секунду.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-02-20.