Украинцы смогут въезжать в РФ из других стран только через два пункта пропуска
С 16 октября граждане Украины смогут въезжать в РФ только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и через Шереметьево. Порядок въезда утвержден распоряжением правительства РФ, передаёт ТАСС.
Согласно документу, изменения вступают в силу с полуночи 16 октября. С этого времени граждане Украины смогут въезжать в Россию только через пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска, расположенный в московском аэропорту Шереметьево.
Порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также детей до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.
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