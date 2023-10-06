Украинцы смогут въезжать в РФ из других стран только через два пункта пропуска

20:49, 06 октября 2023, ПАИ

С 16 октября граждане Украины смогут въезжать в РФ только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и через Шереметьево. Порядок въезда утвержден распоряжением правительства РФ, передаёт ТАСС.

Согласно документу, изменения вступают в силу с полуночи 16 октября. С этого времени граждане Украины смогут въезжать в Россию только через пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска, расположенный в московском аэропорту Шереметьево.

Порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также детей до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.