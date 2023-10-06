Почётными грамотами и благодарностями отметили педагогов в Стругах Красных
Мероприятие по случаю Дня учителя прошло в Доме культуры в Струго-Красненском районе сегодня, 6 октября. Об этом сообщает районная газета «Струги».
Праздник начался с исполнения гимна Российской Федерации. Педагогов поздравил глава района Александр Волков.
«От имени администрации района сердечно поздравляю с вашим профессиональным праздником. Нынешний год решением президента РФ объявлен Годом педагога и наставника. Роль учителя в современном о обществе огромна, ведь вы даете не только знания, но и раскрываете талан в детях, готовите их к дальнейшей взрослой, активной жизни. Огромное спасибо вам за то, что мы получаем хорошее образование. Наши ребята успешно сдают выпускные экзамены, и большой процент из них поступает в средние и высшие учебные заведения. Наши талантливые дети достойно представляют район на региональных и всероссийских конкурсах и олимпиадах. Именно вы, дорогие наши педагоги, помогаете им в этом. Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов, удачи и мирного неба над головой», – сказал Александр Анатольевич.
Свое выступление он закончил награждением отличившихся педагогов.
Грамоту Министерства просвещения Российской Федерации он вручил директору Владимирской школы Елене Елпановой, знак «Отличник просвещения» Министерства просвещения Российской Федерации – учителю математики Струго-Красненской средней школы Наталье Борзаковой. Грамоты Комитета по образованию Псковской области – преподавателю Детской музыкальной школы Нине Бурдиной, учителю начальных классов Струго-Красненской средней школы Елене Гавриловой, учителю английского языка Струго-Красненской средней школы Надежде Кириченко, педагогу дополнительного образования Дома детского творчества Марине Мурашовой, заместителю директора Новосельской средней школы Марине Николаевой; благодарственные письма Комитета по образованию Псковской области за активное участие в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников – директору Струго-Красненской средней школы Елене Елисеевой и заведующему структурным подразделением-отделения Цапельской основной школы Алле Максимовой.
На этом награды не закончились. Грамоты администрации Струго-Красненского района и медали «За верность детству» получили воспитатели Детского сада № 1 Любовь Васильева, Мария Шорохова, Наталья Сергеева, учитель русского языка и литературы Лудонской основной школы Юлия Фёдорова, учитель начальных классов Цапельской основной школы Любовь Захарова, тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы Дмитрий Сергеев и учитель начальных классов Струго-Красненской средней школы Елена Нефёдова.
Начальник управления образования Татьяна Герасимова, поздравляя коллег, подчеркнула, что почти 1000 детей приходят в 14 образовательных учреждения района, где их встречают любимые ими 170 педагогов, и почти 100 человек обслуживающего персонала. Она пожелала всем здоровья и поблагодарила за добрые сердца и огромную работу. А затем вручила награды от управления образования отличившимся работникам.
Кроме того, присутствующие смогли посмотреть видеоролики из жизни педагогов района.
Завершилось торжество концертом, перед собравшимися выступил военный оркестр из Пскова.
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