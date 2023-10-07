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Общество

Археологи продолжают работы на старинной мостовой в Печорах

Раскопки на месте дорожной конструкции продолжаются на улице Псковской в Печорах, сообщает Telegram-канал «Псковская археология».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

«Сегодня, несмотря на сложные погодные условия, мы продолжаем работать на раскопках в Печорах», – отметили в сообщении.

Так, удалось снять хорошо сохранившийся ярус деревянной мостовой (почти сотня бревен) и взять образцы для определения порубочной даты, для ответа на вопрос о датировке времени сооружения этой масштабной дорожной конструкции.

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