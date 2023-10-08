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За достойный труд на благо родной земли поблагодарил аграриев Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил тружеников села, ветеранов и работников агропромышленного комплекса Псковской области с Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

За достойный труд на благо родной земли поблагодарил аграриев Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Александр Котов отметил, что в агропромышленный комплекс Псковской области входит множество предприятий, отличающихся направлением деятельности, объёмом производства, формой хозяйствования, но очень схожих в главном: за каждым достигнутым результатом стоит огромный труд сельхозпроизводителей.

«Успешное развитие регионального АПК обеспечено профессиональной работой специалистов, которые вкладывают в своё дело не только время, силы, знания, но и душу. Энтузиазм наших аграриев стимулирует государственная политика: оказывая бюджетную поддержку, Федерация и регион уделяют серьёзное внимание созданию благоприятных условий для ведения аграрного бизнеса, привлечения частных инвестиций в отрасль, развития крестьянских и фермерских хозяйств», – подчеркнул Александр Котов.

Он пожелал труженикам регионального АПК и работникам перерабатывающей индустрии благополучия, здоровья, профессиональных и личных достижений.

«Спасибо вам за достойный труд на благо родной земли!» – заключил Александр Котов.

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