Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 9 октября

15:31, 08 октября 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть ветер северо-западных, западных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду, ночью местами порывы от 15 до 18 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление будет низким.