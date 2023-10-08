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Общество

Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 9 октября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 9 октября. Фото: ПАИ.

Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть ветер северо-западных, западных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду, ночью местами порывы от 15 до 18 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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