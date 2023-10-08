Партия гуманитарного груза из Опочецкого района отправилась в зону СВО

18:35, 08 октября 2023, ПАИ

Очередную партию гуманитарного груза отправили в зону проведения СВО из Опочецкого района, сообщил глава района Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

«На этот раз по просьбе наших бойцов из 1009-го полка 15 кубометров доски отправлено и уже доставлено на передовую. Это четырнадцатая отправка груза, собранного горожанами», – написал Юрий Ильин.

Он также поблагодарил неравнодушных жителей, которые помогают военнослужащим, в том числе предприятия и организации, бизнес-сообщество, школьников, студентов и волонтёров.