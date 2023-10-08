В Псковской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

22:48, 08 октября 2023, ПАИ

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«Ветер постепенно утихает. А работы по восстановлению электроснабжения в Псковской области не останавливаются ни на минуту. За прошедшие сутки энергетики включили 160 линий электропередачи и две тысячи трансформаторных подстанций», – говорится в сообщении.

Всего в регионе работает 143 бригады, в том числе из Карелии и Вологды, а также 146 единиц техники.

Энергетики будут круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии, подчёркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды без света остались некоторые районы Пскова.