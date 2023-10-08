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В Пскове из-за непогоды упали 55 деревьев, повреждены 22 автомобиля

В Пскове из-за непогоды упало 55 деревьев, повреждено 22 автомобиля. Фото здесь и далее: Telergam-канал Бориса Елкина

Сильные порывы ветра, не прекращающиеся почти сутки, не прошли бесследно. Об этом написал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Всю ночь дежурные бригады занимались уборкой упавших деревьев. По состоянию на 8:30 зафиксировано падение 55 деревьев и повреждение 22 автомобилей. Специализированные службы работают в круглосуточном и усиленном режиме», – отметил он.

Борис Елкин подчеркнул, что энергетики продолжают устранять причины отключения электричества, без света из-за непогоды остались некоторые районы частного сектора.

«Информацию о поваленных деревьям или отключениях света вы можете передавать в единую диспетчерскую службу города Пскова по номеру 055. Если дерево повалено на территории многоквартирного дома, то сообщать необходимо в свою управляющую компанию», – заметил глава города.

Ранее сообщалось, что усиление ветра с порывами до 17–22 метров в секунду ожидается на территории Псковской области 8 октября. 

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