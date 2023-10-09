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Общество

Шерлок Холмс и Джек Воробей стали коллегами мечты для псковичей – опрос

Псковичи хотели бы работать плечом к плечу с Шерлоком Холмсом и Джеком Воробьем, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Псковичи хотят работать с умными и везучими: при всем многообразии киноперсонажей лидирующие позиции в качестве самых желанных коллег – у Шерлока Холмса и Джека Воробья (их назвали 6 и 4 % респондентов соответственно).

По 3 % голосов опрошенных у таких киногероев из разных медиаэпох, как Железный человек, Терминатор, Нео, доктор Хаус и Штирлиц.

При этом женщины отдали предпочтение в качестве коллег Шерлоку Холмсу и Джеку Воробью, а также Грегори Хаусу, мужчины – Тони Старку, Терминатору и Штирлицу.

Подполковник Владимир Яковлев из «Полицейских с Рублевки» в исполнении Сергея Бурунова, профессор Преображенский из «Собачьего сердца», Человек-паук, Глеб Жеглов и Володя Шарапов из «Место встречи изменить нельзя» попали в рейтинг только благодаря выбору мужчин. Мария Сергеевна из «Тайн следствия», Харли Квинн, Дин Винчестер из «Сверхъестественного», Тося Кислицына из «Девчат», «Гений»-Ненашев, Миранда Пристли из «Дьявол носит «Прада» и Катерина Тихомирова из «Москва слезам не верит» – только благодаря женщинам.

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